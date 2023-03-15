اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 08:35 م
أكرم القصاص
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رئيس جهاز المنيا الجديدة: انتهينا من تخصيص 70% من وحدات الإسكان للمواطنين

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:00 م
رئيس جهاز المنيا الجديدة: انتهينا من تخصيص 70% من وحدات الإسكان للمواطنين لقاء المهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة
محمد شعلان

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أكد المهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، انتهائهم من تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، حيث تم إنهاء 7500 وحدة والمشروع منتهى والوحدات مطروحة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص حوالى 70% وجار تسليم 30%.
 
وأشار خالد نايف، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن هناك مشروعات سكنية جار تنفيذها في مدينة المنيا الجديدة بنفس النمط بسبب الطلب والاستيعاب، مؤكدا جودة السكن لكل مواطن حتى يكون جاذب للأهالى يعيشوا فى مجتمع حضارى.
 
وأوضح خالد نايف، أن الغرض من مشروع الإسكان في المنيا الجديدة سحب الكثافات من المدينة الأم المنيا ويحصل تعمير للمكان، مضيفا: "أحنا على بعد 7 أو 8 كيلو من مدينة المنيا، وفي مواصلات موجودة وهم 9 أتوبيسات نقل، فضلا عن أن القطاع الخاص داخل بقوة لما بقى في اشغال موجود ونقل داخلي وتعريفة الركوب 3.5 جنيه".
 
وتابع: "لدينا مدرستين ثانوي عام وفي الجامعة الأهلية هتفتح، وفي جامعة خاصة، فضلا عن جامعة خاصة أخرى تحت الانشاء"، مؤكدا أن المنيا الجديدة فيها تنوع استثمارى من استثمار عقارى وتعليمى.

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