رئيس النصر للكيماويات: 6 آلاف عامل بمجمع الأسمدة الأزوتية 96% منهم مدنيين

رامى محيى الدين

كشف اللواء دكتور إيهاب عبد السميع، رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة، تفاصيل توفير بيئة عمل مناسبة وصحية؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات اللازمة للعاملين بمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية.

وقال عبد السميع، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة من مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، إنه يتم توفير وحدات سكنية مناسبة للعاملين، وأماكن ترفيهية.

وأوضح أنه يتم توفير بيئة عمل صحية ومناسبة للعاملين بالمصنع؛ من أجل مساعدتهم على أداء العمل بشكل جيد، وتمكينهم من البدء في حياة جديدة، والزواج وبناء أسرة.

واستمع أحمد موسى لأراء العاملين بمصنع الأسمدة الأزوتية، وطريقة عملهم في المجمع؛ حيث أشادوا بالتحقهم للعمل بهذا الصرح الكبير، نافين أن يكون التحاقهم للعمل تم بأي وسيلة سوى كفاءتهم العلمية، واجتيازهم الاختبارات المطلوبة.

وأكد عبد السميع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم تدريب العاملين لمدة عام ونصف، مدفوع الأجر؛ من أجل تجهيز كوادر للمشروع قبل بدء العمل به؛ تجنبًا للاستعانة بالخبرات العاملة في مصانع أخرى.

ولفت رئيس شركة النصر للكيماويات، إلى أن المصنع يعمل به حوالي 6 آلاف شخص؛ 96% منهم مدنيين، وباقي العدد من العسكريين، من جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن تم إنشاء شركة النصر قبل جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المُسلّحة.