خفر السواحل الصينى يعلن دخول المياه الإقليمية المتنازع عليها مع اليابان

كتب محمد جمال

أعلنت قوات خفر السواحل الصينى دخول قواتها المياه المتنازع عليها مع اليابان لـ"حماية سيادة البلاد"، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، قال مسئولو خفر السواحل اليابانى العام الماضى إن سفينتين تابعتين للحكومة الصينية دخلتا المياه الإقليمية لليابان قبالة جزر "سينكاكو" فى بحر الصين الشرقى.

وأضاف المسئولون - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن السفينتين دخلتا المياه اليابانية قبالة جزيرة "ميناميكوجيما"، مشيرين إلى أن السفينتين حاولتا الاقتراب من قارب صيد يابانى.

وأوضحت القناة أن خفر السواحل قام بإرسال سفن دورية لتحذير السفينتين على الفور ولضمان سلامة قارب الصيد اليابانى.

وتعد هذه المرة العاشرة خلال عام 2022 التى يرصد فيها خفر السواحل سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية لليابان قبالة الجزر المتنازع عليها بين البلدين وتسميها اليابان "سينكاكو"، بينما تطلق عليها الصين اسم "دياويو".

يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر وتصر الحكومة اليابانية على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة .. وتطالب الصين وتايوان بها.