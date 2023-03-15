اليوم السابع
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جريمة هزت ألمانيا.. تلميذتان تعترفان بقتل زميلتهما بعمر 12 عامًا

الأربعاء، 15 مارس 2023 07:20 م
جريمة هزت ألمانيا.. تلميذتان تعترفان بقتل زميلتهما بعمر 12 عامًا الشرطة الألمانية
كتب محمد جمال

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أعلنت الشرطة الألمانية، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما تبلغ 12 عامًا حتى الموت، فى قضية أثارت صدمة فى البلاد، بحسب سكاى نيوز.
 
وفُقد أثر الضحية، التي عُرّف عنها باسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين- وستفاليا في غرب ألمانيا.
 
وعُثر على جثة لويز فى اليوم التالي في منطقة حرجية قريبة من منزلها، وقال المدعى العام فى كوبلنز ماريو مانفيلر في مؤتمر صحفى: "توفيت الطفلة نتيجة جروح عديدة بسكين تسببت لها بنزيف"، مضيفا أنه "لا يوجد ما يشير إلى تعرضها لأى انتهاك جنسى".
 
وأشار فلوريان لوكر، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة كوبلنز، إلى أن فتاتين تبلغان 12 و13 عاماً اعترفتا بارتكاب جريمة القتل.
 
وقال لوكر إن الفتاتين "أدلتا بتصريحات حول الأمر وفى النهاية اعترفتا بالجريمة".
 
وأضاف مانفيلر أن الفتاتين كانتا على معرفة بالضحية لويز، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب عمر المتهمين، إذ إنّ الفتاتين دون الـ14 عاماً، وهى السن الدنيا التى يتيح القانون فى البلاد تحميل أصحابها مسؤولية جنائية.

الشرطة الألمانية

ألمانيا

قتل

برلين

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