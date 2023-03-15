جريان المياه بـ5 أودية بمناطق مركز نخل بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق مركز نخل بوسط سيناء جريان مياه السيول بمسارات 5 أودية دون أن تتسبب فى أى خسائر.

وأعلن مجلس مدينة نخل فى بيان، أن مركز نخل تعرض لسيول يومي الثلاثاء والأربعاء، جراء موجة الطقس غير المستقر، وامتلأت أودية الجرافي والتمد والريدو النثيلة والبروك بالمياه متجهة لسد الروافع.

وأوضح البيان، أنه تسبب جريان المياه فى توقف حركة سير السيارات علي طريق النفق نخل وطريق نخل الحسنة دون وقوع خسائر فى الأرواح والمنازل لليوم الثانى على التوالى.

وتابعت غرفة عمليات مركز نخل برئاسة محسن سالم رئيس مركز ومدينة ومرزق رزيق سكرتير عام مجلس مدينة نخل بالتنسيق مع الأهالى الموقف وهى فى حالة اجتماع ومتابعة متواصلة للموقف.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه يتعرض مركز ومدينة الحسنة إلى موجة من الطقس غير المستقر، ولغزارة الأمطار تكون سيل بمدينة الحسنة تصل حدته إلى الشدة، يبدأ السيل من وادى الحسنة الجنوبى مارا بوادي الحسنة الشمالى.

وأعلن مجلس مدينة العريش، الإنتهائ من تطهير مجري سيول وادي العريش، تحسبا لوصول مياه السيول القادمة من وسط سيناء لمجراه، وتم دفع معدات مجلس المدينة لتطهير مجرى سيل وادى العريش حتى مصب ساحل البحر الأبيض المتوسط وإزالة العوائق الموجودة به وتسهيل حركه المياه في حال حدوث سيول.

قال سلامة الأحمر من أهالى منطقة وادى العمر بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، إن السيول بدأت منذ يوم أمس فى الجريان بمجرى الوادى وتجمعت مياه فى حواجز تعويقية يجهزها الأهالي بهدف تجميع المياه والاستفادة منها فى الزراعة.

وتوقف سقوط المطر على مناطق محافظة شمال سيناء الساحلية بعد تعرضها لسقوط أمطار شديدة ومتوسطة، شملت مناطق وقرى مركز بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

وأكد الأهالى سعاتهم بسقوط المطر بهذه الكميات فى هذا التوقيت لما يحققه من فائدة للزراعات والموسم الصيفى وزراعة البطيخ ورى القمح والشعير وهو فى مرحلة ما قبل حصاده، فضلا عن رى أشجار اللوز والخوخ والتين والعنب التى تزرع على مياه الأمطار فى قرى الشيخ زويد ورفح.

وقال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتجمعة فى مسارات منخفضة بالشوارع والميادين، والتى نفذتها فرق فنية وسيارات كسح قامت بسحب المياه المتجمعة فى الشوارع والميادين وفتح البلاعات مع تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى الأهالى.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.



السيول بمركز نخل



جانب من السيول