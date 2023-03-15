جامعة سمنود التكنولوجية تشارك فى معرض "أيادى مصرية" فى طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم، معرض "بأيادى مصرية" بمدينة طنطا لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية، بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وجدى السيسى رئيس قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة والدكتور هبة الفوطى مدرس بقسم صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج، وبعض أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب بالجامعة، إلى جانب المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح " دويدار" أن جامعة سمنود التكنولوجية ساهمت فى معرض "بأيادى مصر" بتقديم منتجات متنوعة بأيادى أبنائها وذلك بعد خمسة شهور فقط من افتتاحها ومن ضمن هذه المنتجات لقسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج (مفارش - شنط - مكرميات - معلقات - مرايات - منضدات- وسادات-أبجورات- كوفيات) ومن قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائى قدمت( صلصة طماطم وكاتشب- فول معلب- نوتيلا- زبدة فول سوداني- طحينة سمسم- حلاوة طحينية- سمن بلدي- مخللات منخفضة الصوديوم لمرض الضغط - مينى بيتزا. ومنتجات اخري). ومن قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة (فساتين سواريه- لوحات تصميمية)

وأكد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن المعرض يأتى فى ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات لاسيما الحرفية واليدوية لتعزيز الصناعة المصرية والدفع بعجلة الإنتاج للتمكين الإقتصادى واستعادة الريادة المصرية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى وكذلك توطين تكنولوجيا الصناعات المختلفة وهذا ما تسعى إليه الجامعة لتحقيقه مع الدولة المصرية كاحد المؤسسات التعليمية والإنتاجية التى تسعى لترسيخ مفهوم التعليم التكنولوجى كقاطرة للتقدم نحو المستقبل.

كما أشار "دويدار" على أن المشاركة فى المعارض تعد من الأمور الهامة وذلك لتنمية مهارات الطلاب واكسابهم الخبرة اللازمة لتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى تحمل فى طياتها العديد من الموضوعات المتعلقة بشأن تطوير نظم التعليم تأكيدًا رؤية الدولة «مصر 2030» والجمهورية الجديدة.

وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى بجامعة سمنود أثناء زيارته للجناح الخاص بالجامعة، وثمن الدور الذى تقوم به وماشهدته من إقبال كبير من المواطنين نظرا لما قدمه الطلاب من معروضات متنوعة بجودة عالية وسعر مناسب نالت استحسان الجميع.

وعلى هامش المعرض، استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بديوان عام المحافظة وتناول اللقاء بعض الأمور المشتركة فى مجال التصنيع الغذائى والملابس الجاهزة والمنسوجات، وسوف يتم التنسيق مع مصانع محافظة الغربية، وأعرب المحافظ عن سعادته بما قدمه طلاب جامعة سمنود التكنولوجية فى معرضها الأول.

يذكر أن مباردة "أيادى مصر" هى منصة الالكترونية اطلقها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السابق فى يوم المراة المصرية 16 مارس 2021 بهدف التسويق الالكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمى وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر حيث يأتى المشروع فى اطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم فى خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتى تؤدى جميعها إلى التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة فى تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.