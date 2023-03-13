جامعة سمنود التكنولوجية تستقبل طلاب 4 مدارس للتعريف بأنشطتها وبرامجها التعليمية

استقبلت جامعة سمنود التكنولوجية، طلاب 4 مدارس تضم كلا من مدرسة محلة خلف الابتدائية الثانوية، ومدرسة السادات الثانوية بنات، ومدرسة ش/خالد دبور الزخرفية، ومدرسة طنبارة الصناعية بنات.

فى إطار سعى جامعة سمنود التكنولوجية لمد جسور التعاون بينها وبين مؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع التعليمى والصناعى ونشر ثقافة التعليم التكنولوجى لتغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفنى والتكنولوجى وربط الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتحت رعاية الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وإشراف الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وتم الترحيب بالزوار وتعريفهم بالجامعة ورؤيتها ورسالتها والبرامج الدراسية المختلفة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وما تقدمه الجامعة من أجل طلابها وتشكيل وجدانهم والارتقاء بهم على كافة المستويات العلمية والمهارية والسلوكية للوقوف على مستوى الأداء والارتقاء بكافة عوامل العملية التعليمية.

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية تستهدف تشجيع طلابها لتحقيق التميز والإبتكارية وريادة الأعمال والمشاركة الفعالة، وذلك وفق رؤية وزارة التعليم العالى بشأن تطوير نظم التعليم، والدور الإستراتيجى الهام الذى تلعبه حيال طلابها ومنسوبيها، تأكيداً لرؤية الدولة المصرية "2030" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.