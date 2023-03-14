ندوة بجامعة المنوفية بعنوان "العمل التطوعى لشباب الجامعات فى مبادرة حياه كريمة"

المنوفية – محمود شاكر

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بكلية الزراعة اليوم الثلاثاء، ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي يوسف أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف وحضور الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتورة إلهام غنيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم درويش وكليل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية شباب الجامعة، انطلاقا من دور الجامعة في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وحث وتشجيع الطلاب على المشاركة والتطوع في المبادرة الرئاسية حياه كريمة حاضر في الندوة، العقيد ممدوح فوزى مدير مكتب حياه كريمة بالمنوفية وعلاء الدين حسن منسق حياه كريمة بالمنوفية .

وتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة كريمة بحضور الندوة 600 طالب وطالبه من كلية الزراعه، ودار حوار نقاشي بين المحاضرين وبين الطلاب حول إنجازات مبادرة حياه كريمة فى تنمية القرية المصرية، أشرف على الندوة محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات وضياء نوية مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الزراعة.