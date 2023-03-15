جامعة السادات تفتتح معرض "أهلا رمضان" فى كلية السياحة والفنادق لمحاربة الغلاء

المنوفية - محمد فتحى

افتتحت اليوم الأربعاء، الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات ، معرض "أهلاً رمضان، يرافقها الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى عزمى، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية، ووكلاء كلية السياحة والفنادق، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة، والمقام بكلية السياحة والفنادق، ويأتى معرض أهلاً رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كمبادرة من الجامعة لتخفيف العبء المادي علي المواطنين والعاملين بالجامعة، لمواجهة غلاء الأسعار.

وفي سياق متصل، قامت "معاوية" بجوله تفقدية لكيلة السياحة والفنادق للاطلاع على التطوير والتجديدات ومتابعة أعمال الكلية، وفى كلمتها شكرت جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وعلي رأسهم عميدة الكلية، لمجهودهم الملحوظ والدائم فى تطوير وتحسين العملية التعليمية، من معامل حاسب آلى، وقاعات مجهزة، ووحدات ذات طابع خاص تخدم جميع العاملين بالجامعة والطلاب.

والمعرض يقوم بتقديم السلع الغذائية التموينية الأساسية التى تحتاج إليها كل الأسر المصرية، بأسعار منخفضة عن الأسعار في الأسواق والمحلات الخارجية.