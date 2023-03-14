الكشف على 155 شخصا بقرية كفر عليم بالمنوفية ‎ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات الحكومية بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مشروع بيئي تنموي متكامل بقرية "كفر عليم" مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى "حياه كريمة"، الذى تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة.

يأتى المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، والتي أصبحت مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية إضافة إلى تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين، تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

شمل المشروع الكشف الطبي بالمجان في تخصصات الأطفال والعظام والباطنة، كما اشتمل المشروع التنموى على عدة ندوات تثقيفية، وهى ندوة عن التغذية السليمة وصحة العظام، حاضر بها الدكتور محمد منير سليمة، دكتوراه فى التغذية ومدير عام المشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، ندوة عن تدوير المخلفات أحد محاور مبادرة "اتحضر للأخضر" حاضر بها المهندس سامى زكريا ماجستير علوم زراعية ، ومدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية، ندوة بعنوان المخدرات آفة لدمار الشعوب حاضر بها الأستاذ محمود بكار، مسئول بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقد حقق المشروع التنموى إقبالاً من أهل القرية، حيث بلغ عدد الكشف الطبى 155حالة، وجاء تصنيفها كالآتى: 50 حالة عظام ، 50 حالة باطنة ، 55 حالة أطفال، وحضر الندوات 95 من أهالى القرية، وكان إجمالى المستفيدين من المشروع التنموي250 فردا.