تعرف على أنواع ألم الأسنان المختلفة وطرق إدارتها

ايناس البنا

في حين أنه من الشائع أن تفترض أن ألم أسنانك ناتج عن تجويف، إلا أن هناك حالات أخرى قد تكون سببًا لألم أسنانك، من تسوس الأسنان إلى صرير الأسنان ، إليك أنواع مختلفة من وجع الأسنان ونصائح للتعامل معها وفقا لموقع " onlymyhealth".

وجع الاسنان المرتبط بالتسوس

يمكن أن يكون تسوس الأسنان أحد أسباب ألم الأسنان، حيث تشعر بألم حاد وغير مريح، التجويف هو منطقة معينة من تسوس الأسنان ناتجة عن عمل بكتيريا الفم، يمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى تهيج الأعصاب والأوعية الدموية في أسنانك، كما يمكن أن يؤدي تجويف الأسنان العميق إلى حساسية الأسنان وألمها، إذا لم يتم ملء التجويف ، فقد يتسبب ذلك في حدوث عدوى خطيرة يمكن أن تنتشر إلى جذور السن.

وجع الاسنان المتعلق بأمراض اللثة

إذا كنت تعاني من أمراض اللثة ، فمن المحتمل أن تعاني من ألم الأسنان، كما يوحي الاسم ، فإن أمراض اللثة هي عدوى تصيب أنسجة خط اللثة، عندما يصل المرض إلى مرحلة متقدمة يمكن أن يؤدي إلى تراجع اللثة وكشف جذور الأسنان، في مثل هذه الحالات ، ستشعر بحساسية تجاه المنبهات الساخنة والباردة ، إلى جانب آلام الأسنان التي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

كن حريصًا على تنظيف أسنانك بالخيط وتنظيفها يوميًا ، وتحديد مواعيد منتظمة لتنظيف الأسنان وفحوصات لدرء أمراض اللثة، قد يقترح طبيب أسنانك علاجات إذا كنت تعاني من أمراض اللثة للمساعدة في السيطرة على الحالة وتخفيف آلام الأسنان.

وجع الأسنان المرتبط بإصابة الأسنان

تؤدي إصابة أسنانك أيضًا إلى ألم الأسنان وعدم الراحة، من المحتمل أن تشعر بالألم إذا أصبت أسنانك في حادث أو من السقوط، في هذه الحالة ، إذا كانت جميع أسنانك سليمة ، فإن مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية يمكن أن تحل المشكلة عادةً. ولكن إذا أصبحت مفكوكة أو خرجت من التجويف ، يجب أن تسرع على الفور إلى طبيب أسنانك.

وجع الأسنان المرتبط بصريف الأسنان

صريف الأسنان هو السبب إذا استيقظت مع ألم الأسنان في الصباح، يُعرف أيضًا باسم صرير الأسنان أو صريرها ، ويمكن أن يحدث صرير الأسنان في أي وقت ولكن في كثير من الأحيان أثناء نومك.

صريف الأسنان هو عمل غير واعي أو لا إرادي ، وعلى المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي إلى ألم في الفك ، وإرهاق في عضلات الوجه ، وآلام في الرقبة ، وصداع ، وحتى فقدان السمع.

يؤدي صريف الأسنان إلى تآكل المينا ويجعل أسنانك حساسة للمحفزات الساخنة والباردة، كما يمكن أن يؤثر صرير الأسنان أيضًا على المفاصل الصدغية الفكية ، مما يعقد اضطراب المفاصل الصدغي الفكي.

تكمن إدارة صرير الأسنان في إدارة الإجهاد ، وممارسة تمارين استرخاء العضلات ، واستخدام واقيات الفم أثناء النوم لمنع صرير الأسنان اللاإرادي.