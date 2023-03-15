تدشين مبادرة 100 مليون شجرة وزراعة 20 ألفًا بمراكز شباب كفر الشيخ

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدشين المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة " وزراعة 20 ألف شجرة بمراكز الشباب، اليوم الأربعاء، على مستوى المحافظة فى توقيت واحد، بمشاركة أعضاء الكيانات الشبابية التطوعية " اتحاد شباب كفر الشيخ، أندية التطوع، أعضاء أندية الفتاة، عشائر الجوالة والجوالات، مراكز شباب مصر "، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب.

وقام وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بغرس الأشجار يصاحبه أعضاء الكيانات الشبابية التطوعية الذين قاموا بغرس عدد 250 شجرة بمركز شباب محلة موسى التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، كما انطلقت المبادرة بـ 245 مركز شباب على مستوى المحافظة بمشاركة أعضاء الفرق التطوعية بمشاركة مديرى الإدارات الفرعية، وإذاعة الحدث بالبث المباشر عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وصفحات مراكز الشباب والإدارات الفرعية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية، ومديرى المديريات، أن المبادرة التى تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تستهدف التوسع فى المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وتعكس جهود الدولة المصرية فى إدارة تحدى التغيرات المناخية، ورفع الوعى البيئى عملا بتوصيات قمة الدول الأطراف، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التى وضعتها الدولة، يمثل فيها البعد البيئى محوراً أساسياً بشكل يسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصرى، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة يستهدف بعضها زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية.

فى إطار متصل، تسلمت محافظة كفر الشيخ 225 ألف شجرة مثمرة لتوزيعها على مراكز المحافظة والمديريات الخدمية لزراعتها فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة" بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمؤسسات الحكومية التى شملت مراكز الشباب والمدارس والجامعة والمستشفيات ومجالس المدن والقرى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.