اتحاد شباب كفر الشيخ يحتفل بمناسبة مرور عامين على الكيان الشبابي

كفر الشيخ - محمد سليمان

أقام اتحاد شباب كفر الشيخ،إحتفالية كبرى لمرور عامين على الكيان الشبابى بالمحافظة، مقدمين الدعوة للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لحضور الاحتفالية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

بدأت فاعليات الإحتفال بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم قدمها القارىء عبد الفتاح خليفة أمين لجنة العلاقات العامة، وعرض فيلم تسجيلي عن نشأة الإتحاد، قدم محمد المعداوي، رئيس الاتحاد كلمة افتتاحية، داعياً وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمنصة لتقديم كلمته بمناسبة الإحتفال.

قدم خلالها محروس، التهنئة لأعضاء الإتحاد و أكد دعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للكيانات الشبابية فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بملف تمكين الشباب من القيادة وتعمل وزارة الشباب والرياضة على دعم قدرات، ومهارات الشباب، واستيعاب طاقاتهم بناة الجمهورية الجديدة .

قدم محمد الاسكندراني رئيس وحدة السياسات بالاتحاد عرضاً تقديميا عن الأنشطة التى قدمها الاتحاد على مدار عام 2022 و قدم الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على دعم الإتحاد الدائم، متمنياً استمراره لتحقيق رؤية الاتحاد الفترة القادمة، أطلق بعدها المعداوى، وثيقة الاتحاد، تلى ذلك عقد جلسات نقاشية حول جهود الدولة المصرية فى التمكين السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة، والجلسة الثانية بعنوان التنمية الشبابية و مسار التنمية بحضور أعضاء مجلس النواب، وقادة الرأي في المجتمع أدار الجلسات رئيس وحدة السياسات و نائب رئيس الإتحاد.

قدم رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأعضاء الاتحاد، درع التكريم للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب كما تم تكريم أعضاء الاتحاد البارزين خلال حفل الاتحاد مقدمين الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و تجدر الإشارة إلى اللقاء الذي عقد بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، للاطلاع على تقرير إنجازات الإتحاد خلال عام 2022، والتعرف على خطة الانشطة والبرامج خلال عام 2023.