اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 11:57 م
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة في الهرم

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:57 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة في الهرم إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مبنى بمنطقة الهرم، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مبنى في الهرم.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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