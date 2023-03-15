تجديد حبس عامل 15 يوماً لاتهامه بقتل حماته والتمثيل بجثتها فى البدرشين

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه، ب قتل حماته والتمثيل بجثتها في البدرشين بسبب خلافات أسرية بينهم.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه، بقتل حماته والتمثيل بجثتها في البدرشين بسبب خلافات أسرية بينهم.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وأنهى عامل حياة حماته طعنًا بسلاح أبيض في البدرشين بسبب خلافات أسرية وقطع جثتها وتخلص منها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوج إبنة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وقطع جثتها وتخلص منها، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.