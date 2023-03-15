وذكر بيان للكرملين مساء الثلاثاء:" أن الرئيس الروسي سيعقد اليوم محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في قصر الكرملين.

وأضاف البيان أن الرئيسين الروسي والسوري سيبحثان سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسية والتجارة والاقتصاد والمجالات الإنسانية، وكذلك آفاق التسوية الشاملة في سوريا.



وكان قد وصل الرئيس السوري إلى موسكو مساء اليوم على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية.