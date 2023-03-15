بنى سويف تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

تحتفل محافظة بني سويف اليوم، بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام ، حيث تحتفل بانطلاق مظاهرات ثورة 1919م ضد الإنجليز من بني سويف وبطولات شعب المحافظة ضد الانجليز.
من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فى بيان له بالتهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به بني سويف في شهر مارس من كل عام "إحياءً لذكرى مشاركة أبنائها في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث أشاد المحافظ بوطنية أبناء بني سويف وحبهم لبلدهم مصر،وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة،مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها.
بنى سويف تحتفل بالعيد القومي للمحافظةالأربعاء، 15 مارس 2023 09:59 ص
مشاركة
تحتفل محافظة بني سويف اليوم، بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام ، حيث تحتفل بانطلاق مظاهرات ثورة 1919م ضد الإنجليز من بني سويف وبطولات شعب المحافظة ضد الانجليز.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لمديرية الأمنالثلاثاء، 14 مارس 2023 02:26 م
نائب محافظ بني سويف يناقش مع شباب المجلس الاستشاري خطة العمل التطوعيالإثنين، 13 مارس 2023 05:49 م
محافظ بني سويف يصطحب وزير التنمية المحلية لتفقد الممشى السياحي بالكورنيشالسبت، 11 مارس 2023 05:12 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة