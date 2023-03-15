اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بنى سويف تحتفل بالعيد القومي للمحافظة

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:59 ص
بنى سويف تحتفل بالعيد القومي للمحافظة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تحتفل محافظة بني سويف اليوم، بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام ، حيث تحتفل بانطلاق مظاهرات ثورة 1919م ضد الإنجليز من بني سويف وبطولات شعب المحافظة ضد الانجليز.

من جانبه تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فى بيان له بالتهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به بني سويف في شهر مارس من كل عام "إحياءً لذكرى مشاركة أبنائها في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث أشاد المحافظ بوطنية أبناء بني سويف وحبهم لبلدهم مصر،وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة،مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها.




 


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