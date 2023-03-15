وذكر البنك الإفريقي للتنمية في بيان أنه قدم تمويلاً لبناء مرفق تدريبي في دولة توجو بقيمة تصل إلى 1.87 مليار فرنك إفريقي، في مسعى لمساعدة البلاد على مكافحة تغير المناخ بشكل أفضل.

وأشار إلى أن المرفق يسهم في التدريب وتطوير الطاقات المتجددة ويسمح بتأهيل الكوادر الفنية في المجالات المتخصصة في الطاقات المتجددة، والطاقة الشمسية، والكهروضوئية، وطاقة الرياح والطاقة الحيوية فضلا عن خلق فرص عمل وتأهيل الفنيين العاملين في هذا المجال.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالي محفظة بنك التنمية الإفريقي في توجو بلغت 16 عملية بتمويل يبلغ 310 ملايين يورو.