ووفقا للأمر الرئاسي - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - فقد طلب الرئيس الأمريكى من الكونجرس اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العنف المسلح، داعيا لجنة التجارة الاتحادية بضرورة إعداد تقرير حول سبل تسويق شركات تصنيع السلاح للبنادق بين القصر.

وكان بايدن قد وقع العام الماضى على قانون تقييد حيازة الأسلحة بعد موافقة الحزبين، وهو أهم تشريع لسلامة الأسلحة يصدر منذ ما يقرب من 30 عامًا.