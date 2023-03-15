بالأسماء.. فوز 693 مواطنا بحج القرعة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

اعتمد اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، كشوف الفائزين برحلات حج القرعة فور إعلانها بصورة رسمية، إذ فاز بـ حج القرعة فى محافظة الشرقية 693 حاجا، بينهم 22 ناجحا بالتزكية (كبار السن).

وفاز 4 حجاج عن قسم أول الزقازيق، و38 حاجا عن قسم ثانٍ الزقازيق، و4 حجاج عن قسم الصالحية الجديدة، و27 حاجا عن مدينة العاشر من رمضان، و10 حجاج عن قسم القرين، و9 حجاج عن قسم القنايات، و23 حاجا عن قسم بلبيس، و15 حاجا عن قسم فاقوس، و35 حاجا عن مركز أبو حماد، و27 حاجا عن مركز أبو كبير، و13 حاجا عن مركز الإبراهيمية، و26 حاجا عن مركز الحسينية.

كما فاز 75 حاجا عن مركز الزقازيق، و15 حاجا عن مركز أولاد صقر، و74 حاجا عن مركز بلبيس، و47 حاجا عن مركز ديرب نجم، و9 حجاج عن مركز صان الحجر، و56 حاجا عن مركز فاقوس، و18 حاجا عن مركز كفر صقر، و20 حاجا عن مركز مشتول السوق، و12 حاجا عن مركز منشأة أبو عمر، و89 حاجا عن مركز منيا القمح، و25 حاجا عن مركز ههيا.