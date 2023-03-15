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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن قرى بـ4 مراكز ومدينة بمحافظة كفر الشيخ

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:42 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن قرى بـ4 مراكز ومدينة بمحافظة كفر الشيخ قطع الكهرباء - ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاربعاء، عن مدينة البرلس، حتى الساعة 2عصراً.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الورشة، ومغذي السنترال، ومغذي الكتيبة، مما يؤدي لفصل التيار الكهربائي عن مدينة البرلس.

كما أعلنت الشركة عن القرى المتأثرة بفصل الكهرباء، عن قرية الحمراوي وأبو طبل بمركز كفر الشيخ، لزراعة الاعمدة، وفصل التيار الكهربائي عن مدينة مسير، لتغيير موصلات، وفصل التيار الكهربائي عن قرية عربان بفوه، والمضرب والخريجين بالحامول، وكفر العرب بدسوق، والمنشأة الكبرى بقلين، وسد خميس بسيدي سالم.

 

 



 

 


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