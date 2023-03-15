وكالات

أكد الكرملين أن روسيا لا ترفض الحوار البناء مع الولايات المتحدة، موضحا أن العلاقات مع واشنطن وصلت إلى "أدنى مستوياتها"، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وفى سياق آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين ستركز على الوضع في سوريا وسبل تطوير التعاون بين البلدين.