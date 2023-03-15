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القاهرة الإخبارية: البنتاجون يحذر من حرب عالمية بعد سقوط المسيرة الأمريكية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:10 م
القاهرة الإخبارية: البنتاجون يحذر من حرب عالمية بعد سقوط المسيرة الأمريكية البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون تحذر من حرب عالمية بعد سقوط المسيرة الأمريكية.

وفى وقت سابق قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحا يوم أمس عندما أكد أن الهدف الروسي في أوكرانيا ليس جيوسياسي، إنما لحماية الحدود الروسية وحماية مصالح المواطن الروسي.

 

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «اعتبر بوتين وصول حلف الناتو للأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا حقيقيا بالنسبة لروسيا، كما أثنى بوتين على الدور الفعال الذي قام به المركز الروسي والحكومة الروسية، حيث اعتبر بوتين أن الغرب اعتقد أنه سيهزم روسيا خلال أسبوع أو أسبوعين بعد فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، لكن فشلوا في ذلك، واستطاع الاقتصاد الروسي مواجهة هذه العقوبات، واستطاع البنك المركزي الروسي مواجهة العقوبات الغربية من خلال إجراءات وصفها خبراء على أنها إجراءات فعالة؛ وستعطي هذه الإجراءات القدرة للاقتصاد الروسي».

وتابع: «على أن يكون أفضل خلال السنوات المقبلة، واعتبر بوتين أن روسيا حاولت مرارا حل أزمة دونباس بالوسائل السلمية لكن السلطان الأوكرانية خصوصا بعد الانقلاب في أوكرانيا عام 2014 هي من منعت روسيا من حل أزمة دونباس بالطريقة السلمية».


روسيا

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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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