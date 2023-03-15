اعتقلت الشرطة الألمانية خمسة أشخاص خلال حملة مداهمة شنتها، اليوم الأربعاء، ضد مجموعة من المشتبه في أنهم من مهربي البشر.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حوالي 400 من أفراد الشرطة الألمانية قاموا بمداهمة أكثر من 20 شقة ومكتبا في العاصمة برلين وبولاية "ساكسونيا أنهالت" شرقي البلاد، لافتة إلى أنه يعتقد أن المجموعة أحضرت ما لا يقل عن 90 شخصا إلى ألمانيا مقابل عدة آلاف يورو.
كما نجحت الشرطة الألمانية فى اعتقال مشتبه به باحتجاز رهائن فى صيدلية بمدينة كارلسروه بحسب شبكة العربية، وتقوم الشرطة بعملية واسعة النطاق بسبب ذلك الحادث، وتم تطويق المنطقة بالقرب من أرض المعارض على مساحة كبيرة.
يذكرأن، أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل 8 أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين - بعضهم بجروح خطيرة - جراء إطلاق النار وقع فى كنيسة بمدينة هامبورج بشمال البلاد، مرجحة أن يكون الجانى من بين القتلى.
وأوضحت الشرطة الألمانية - وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أنها تعتقد بوجود منفذ واحد لحادث إطلاق النار، وقد يكون هو الشخص الذي عثر عليه قتيلا في المبنى.
فيما لم يتم الإعلان بعد عن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار الذي وقع فى ثانى أكبر مدينة ألمانية والذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "عمل عنف وحشي".
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