كتبت: هناء أبو العز

اعتقلت الشرطة الألمانية خمسة أشخاص خلال حملة مداهمة شنتها، اليوم الأربعاء، ضد مجموعة من المشتبه في أنهم من مهربي البشر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حوالي 400 من أفراد الشرطة الألمانية قاموا بمداهمة أكثر من 20 شقة ومكتبا في العاصمة برلين وبولاية "ساكسونيا أنهالت" شرقي البلاد، لافتة إلى أنه يعتقد أن المجموعة أحضرت ما لا يقل عن 90 شخصا إلى ألمانيا مقابل عدة آلاف يورو.

كما نجحت الشرطة الألمانية فى اعتقال مشتبه به باحتجاز رهائن فى صيدلية بمدينة كارلسروه بحسب شبكة العربية، وتقوم الشرطة بعملية واسعة النطاق بسبب ذلك الحادث، وتم تطويق المنطقة بالقرب من أرض المعارض على مساحة كبيرة.