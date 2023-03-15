السجن المؤبد للمتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 3 أشخاص بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل مواطن بسبب خلافات بينهم في مركز الحسينية.



صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.



تعود أحداث القضية رقم 19409 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحسينية، المقيدة برقم 1418 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 2 أبريل الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: أمير ال م م ال، وحسين م ال ح، وعماد ع ج ع ع، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمد عبدالرحمن أحمد سويلم، عمدًا مع سبق الإصرار في دائرة مركز شرطة الحسينية، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله على إثر خلافات سابقة بينهم والمجني عليه.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدوا لجريمتهم دراجة آلية (موتوسيكل) ومركبة (السيارة رقم ر ف س 159) وسلاحان ناريان وذخائر من ذات عيارهما (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار مع المتهم الثاني – بندقية آلية وخزينة وطلقات من ذات العيار مع المتهم الثالث)، وتخيروا ميقات تواجد المجني عليه في مسكنه ليلًا، وتوجهوا صوبه عقب أن أيقنوا تواجده به وطرقوا بابه، وما أن شعروا توجهه خلف باب مسكنه وفتحه للباب لاستبيان كنهة الطارق، بادروه بعدة أعيرة نارية أدت إلى إحداث ثقوب في باب المسكن مارًا بالباب وكذا إصابة المجني عليه، وعقب ذلك حاول المتهم الثاني الدلوف لداخل المسكن وما أن حاول المجني عليه منعهم حتى استأنفوا إطلاق الأعيرة النارية صوبه محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.