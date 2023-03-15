اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مشروع مجمع الأسمدة الأزوتية به محطة معالجة مياه خاصة

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:21 ص
الرئيس السيسي: مشروع مجمع الأسمدة الأزوتية به محطة معالجة مياه خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع مجمع الأسمدة الأزوتية له محطة معالجة مياه خاصة، موضحًا: "المياه التي تستخدم كمياتها كبيرة هنا، وعملنا محطة معالجة خاصة لها، بتوفر حوالي 50 ألف متر يوميا، بتجي من البحر الأحمر عبر مواسير تم مدها من المحطة حتى هنا، ويتم إعادة تدوير لمياه الصرف الصناعي واستخدامها مرة ثانية أو للحفاظ على البيئة".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "كنا دايما بنشوف في مشروع زي كده اشتراطات البيئة.. البيئة لها فقرة خاصة، وتم التأكيد على مراجعة الاشتراطات البيئية في تنفيذ هذا المشروع".
 
 

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

العين السخنة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:46 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:50 ص

بدء فعاليات افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس السيسى

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:16 ص

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "قلاع إنتاجية"

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:30 ص

لحظة وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:12 ص

السيد القصير: الرئيس السيسى أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة لتعزيز الإنتاجية

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:50 ص

الرئيس السيسى: مشروعات التوسع الأفقى تضيف 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:01 ص

الرئيس السيسي: توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:02 ص

الرئيس السيسي يوجه بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:06 ص

الرئيس السيسي: بنسابق الزمن علشان 3.5 مليون فدان وتدخل الخدمة فى أسرع وقت

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:14 ص

الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات المعالجة الثلاثية بالدلتا الجديدة وسيناء كبيرة جدا

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:14 ص

الرئيس السيسي: "اللى بيتعمل من مشروعات فضل كبير من ربنا ويحتاج أموال طائلة"

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:18 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة