الرئيس السيسي: مشروع مجمع الأسمدة الأزوتية به محطة معالجة مياه خاصة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع مجمع الأسمدة الأزوتية له محطة معالجة مياه خاصة، موضحًا: "المياه التي تستخدم كمياتها كبيرة هنا، وعملنا محطة معالجة خاصة لها، بتوفر حوالي 50 ألف متر يوميا، بتجي من البحر الأحمر عبر مواسير تم مدها من المحطة حتى هنا، ويتم إعادة تدوير لمياه الصرف الصناعي واستخدامها مرة ثانية أو للحفاظ على البيئة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "كنا دايما بنشوف في مشروع زي كده اشتراطات البيئة.. البيئة لها فقرة خاصة، وتم التأكيد على مراجعة الاشتراطات البيئية في تنفيذ هذا المشروع".