اليوم السابع
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الداخلية تضبط مستريح الملابس بالغربية بعد نصبه على المواطنين

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:40 م
الداخلية تضبط مستريح الملابس بالغربية بعد نصبه على المواطنين أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين مقيمان بمحافظة الغربية، لتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهما، بزعم توظيفها واستثمارها لهما فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص ،قيم بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من  المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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