الحركة الملاحية تعمل بصورة طبيعية وتدوال 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن الحركة الملاحية بموانئ الهيئة تعمل بصورة طبيعية، وأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و643 شاحنة و 44 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، 258 شاحنة و24 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 385 شاحنة و20 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و Oshen Silver بينما تغادر السفينتين القاهرة ودليلة، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و106 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة ايلة بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2560 راكب بموانيها .





