البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت نصف مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 15666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 2700 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 18425 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 6443 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 4184 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3482 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

كما أعلنت البورصة، تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.69 مليون وثيقة بدلًا من 2.695 مليون وثيقة.

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، حظر استفادة شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة اليوم الأربعاء، لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 155 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4718 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.2 مليون سهم، 350 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 200 ألف سهم، 7250 سهم، 2769 سهم، سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50 ألف سهم، 709 ألف سهم، 195 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بقيمة 18.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 84%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.3 مليار جنيه مقارنةً مع 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 51%.