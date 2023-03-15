الاتحاد الأوروبى يشترى رادارا لمولدوفا لمواجهة الصواريخ الروسية بمجالها الجوى

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الاتحاد الأوروبى إطلاق حزمة مساعدات عسكرية جديدة لمولدوفا، تتضمن رادارًا بعيد المدى، يهدف إلى اكتشاف صواريخ كروز الروسية التى يحتمل أن تحلق فوق البلاد فى طريقها لضرب أهداف فى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة EUobserver.

ومن المقرر أن ينفق الاتحاد الأوروبى 40 مليون يورو أخرى على جيش مولدوفا، وسيتم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال على "رادار مراقبة طويل المدى متنقل أرضى "لمساعدة مولدوفا على التحكم فى مجالها الجوى.

ووفقًا للصحيفة، سيتم استخدام معظم تمويل الحزمة لشراء رادار إنذار مبكر أرضى، أما الأموال المتبقية مخصصة لشراء مركبات عسكرية ومعدات هندسية ومعدات اتصالات وبرامج للحماية من الهجمات الإلكترونية.

وسيتم تخصيص الأموال من صندوق السلام الأوروبى، والذى يستخدم أيضًا لتمويل معظم مساعدات الأمن الجماعى التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا، بما فى ذلك برنامج شراء قذائف المدفعية واسع النطاق الذى طال انتظاره، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على قرار تخصيص الأموال لمولدوفا فى أوائل أبريل.

وفى عام 2022، تلقت مولدوفا حوالى 40 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبى لدعم القوات المسلحة والأمنية فى البلاد، وفى الآونة الأخيرة، قال رئيس برلمان مولدوفا، إيغور غروسو، أن الحكومة تعول على مساعدة الاتحاد الأوروبى فى تحديث الدفاعات الجوية فى البلاد.