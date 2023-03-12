شرطة مولدوفا تعلن توقيف عناصر شبكة "نظمتها موسكو" بهدف زعزعة استقرار البلاد

كتب محمد جمال

أعلنت شرطة مولدوفا، الأحد، قبل ساعات من تظاهرة مناهضة للحكومة، توقيف عناصر شبكة "نظمتها موسكو" بهدف زعزعة استقرار البلد هذا الصغير من الاتحاد السوفيتى السابق، بحسب سكاى نيوز.

وقال قائد الشرطة فيوريل سيرناوتيان خلال مؤتمر صحفى إن "عقب المداهمات مساء السبت، استجوب المحققون 25 رجلًا واحتُجز 7 منهم".

ولفت إلى أن أحد الشرطيين تمكّن من التسلل إلى المجموعة التى يرأسها رجل روسى مولدوفى، مشيرًا إلى توفّر "10 ساعات" من التسجيلات المرئية والصوتية ضده.

وأضاف: "وصل أشخاص من روسيا لتأدية دور تدريبى محدّد".

وأوضحت السلطات المولدوفية أنها تحرّكت بعدما "تلقّت معلومات عن المجموعة من قبل الاستخبارات الروسية بشأن تنظيم أعمال لزعزعة الاستقرار فى أراضينا من خلال تظاهرات".

حشد حزب الثرى الهارب الموالى لروسيا إلهان شور قواته مجددًا فى الأسابيع الأخيرة ضدّ الحكومة المولدوفية الموالية لأوروبا، وسط تصاعد التوتر بين موسكو وكيشيناو.

ونظّم هذا الحزب عدة تجمعات يُشتبه فى أنه دفع للمشاركين من أجل حضورها، وبعد ظهر الأحد، انطلقت تظاهرة جديدة فى العاصمة كيشيناو.