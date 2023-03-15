الأهالى والأطفال يشاركون فى مبادرة تجميل قرية البعيرات غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرية البعيرات بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر ، للأسبوع الثالث عشر على التوالى، فعاليات مبادرة تجميل القرية بأيدي الشباب والأطفال وأهالى القرية، للتأكيد على المشاركة المجتمعية الفريدة من نوعها بين الجميع بالقرية، حيث تم رسم ودهان علم مصر على محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة.

وانطلق الأهالى والأطفال بقرية البعيرات، على مدار الأسابيع الماضية فى تجميل قريتهم وسط هتافات الأطفال "تحيا مصر" خلال أعمال دهان صورة العلم المصرى رمز الوطنية والشموخ يزين أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء فى قريتهم، فيما شاركت السيدات بالقرية بأعمال التجميل عبر كنس شوارع القرية أمام منازلهم، حيث يقول سيد عنتر ابن القرية، إن عملية تطوير وتجميل قرية البعيرات تتم بالجهد والعرق والمال حتى تخرج القرية فى أبهى حلتها، وتشارك الجمعيات بالقرية فى تقديم كل الدعم سواء بالتواجد والمشاركة فى أعمال المبادرة ميدانياً أو من خلال تقديم كل سبل الدعم لنجاح هذه المبادرة، مطالباً كافة أهالى قريته بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال هذه المبادرة.

فيما أكد المهندس النوبى محمد حجاج رئيس القرية، أن المبادرة مستمرة نظراً لما حققته من إنجازات على أرض الواقع بدليل استمرارها حتى الآن للأسبوع الثالث عشر على التوالى، وذلك من خلال الدعم الذي يقدمه المهندس حسام مهران رئيس مجلس مركز ومدينة القرنة، ووكيلا المجلس المهندس حجازى النحاس والمهندس مصطفى جبريل، من خلال تسخير كل الإمكانيات المتاحة من معدات وغير ذلك حتى تحقق المبادرة أهدافها، حيث أن المبادرة فى أسبوعها القادم ستكون فى طريق مصر أسوان البطيئ فى الجزء المحاذي لقرية البعيرات لرفع أى مخلفات وتقليم الأشجار وتهذيبها.

وأضاف المهندس النوبى محمد حجاج رئيس قرية البعيرات لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات المبادرة مستمرة على مستوى نجوع القرية من خلال الجهود الشعبية بالقرية، وذلك بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة القرنة والوحدة المحلية لقرية البعيرات معبراً عن شكره لكل من شارك فى نجاح هذه المبادرة حتى الآن.