أوقاف الأقصر تفتتح مسجد العبادين بقرية قامولا فى مدينة القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد العبادين بقرية قامولا فى الشيخ عامر، بحضور قيادات إدارة أوقاف القرنة ورجال الدعوة والمشايخ بالمدينة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن جانبه، أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن تشرف المديرية، اليوم الجمعة، الموافق 2023/3/10 بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد العبادين بقامولا بالقرنة، حيث ارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ صلاح نور عبد العال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، وكانت الخطبة بعنوان منزلة الشهداء، وقد حضر حفل الافتتاح كوكبة من قيادات الدعوة بإدارة أوقاف القرنة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة القرنة، وعدد من المفتشين بالإدارة والمواطنين بالقرية.

فيما انطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، بفعاليات المرحلة الثانية لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تم إجراء حملات نظافة مكثفة فى عدد من المساجد بإدارات الأوقاف المختلفة، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، إنه تم بدء المرحلة الثانية من أعمال حملات التعقيم والتجميل للمساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت بدءاً من 13 فبراير الجارى بكافة مساجد الأقصر، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، موضحاً أنه تم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكل إدارات المحافظة بناء على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد العبادين بقرية قامولا فى مدينة القرنة



افتتاح مسجد العبادين بقرية قامولا فى مدينة القرنة



جانب من خطبة الجمعة بمسجد العبادين بقرية قامولا فى مدينة القرنة



خطبة الجمعة بمسجد العبادين بقرية قامولا فى مدينة القرنة