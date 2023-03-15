استخبارات النمسا: معلومات بمخطط لهجوم مسلح يستهدف البلاد

أعلنت شرطة فيينا، الأربعاء، أن الاستخبارات النمساوية لديها معلومات تفيد بالتخطيط لهجوم مسلح يستهدف البلاد.

وكانت قد أسفرت الانتخابات البرلمانية في ولاية كارينثيا النمساوية، فى وقت سابق من هذا الشهر، عن تراجع مفاجئ في شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لأقل من 40% من الأصوات، على عكس الدورات السابقة.

وذكر بيان للهيئة العليا للانتخابات أن نتائج الانتخابات أسفرت عن صعود لافت لحزب الشعب، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وحزب الحرية اليميني.

وأوضح البيان أن انتخابات ولاية كارينثيا جلبت بعض المفاجآت، حيث خسر مؤشر الحزب الاشتراكي بشكل غير متوقع، في حين ارتفع مؤشر حزب الشعب مقابل جميع التوقعات السابقة.

وأشار البيان إلى أن حزب الحرية حقق مكاسب صغيرة تبلغ حوالي 24%، بينما احتل حزب الشعب المركز الثالث بنسبة 17% إلى 18%، وحصل حزب الخضر وحزب نيوس على 3% و2% فقط على التوالي.