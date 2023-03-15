إعدام 1.5 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت لجنة مشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الغربية من إعدام طن ونصف اضافات اعلاف تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه لعدم مطابقتها للمواصفات، وخطورتها علي الصحة العامة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة فى بيان له اليوم الأربعاء، انه تم تشكيل لجنة مكونة من المهندس فخرى باز مدير عام الادارة العامة للثروة الحيوانية والمهندس محمد عزت مدير ادارة الاعلاف والتغذيه بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات وتم اعدام المضبوطات بالمدفن الصحى بالمحله الكبرى.

وأضاف المهندس فخرى باز مدير عام الادارة العامة للثروة الحيوانية ، أن تعليمات قطاع الانتاج الحيوانى بالوزارة المتابعة والتحفظ على شحنات اضافات الاعلاف الغير صالحة ليتم إعدامها.