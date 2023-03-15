إطلاق مبادرة "صحتك بالدنيا "لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق اليوم فاعليات مبادرة " صحتك بالدنيا " والتى تنظمها وزارة الشباب بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور بالبحيرة والتى تستهدف علاج السمنة وتشوهات القوام والجسم.

وتتضمن مبادرة "صحتك بالدنيا" الكشف على المرضى بشكل مجانى على أيدى أستاذة وأطباء متخصصين فى مجال التغذية بالإضافة إلى ندوات توعوية لمواجهة السمنة المفرطة وتأثيرها على صحة المواطنين خاصة الشباب.

وتنطلق مبادرة "صحتك بالدنيا" على عدة مراحل بالمحافظات المختلفة وتم تنظيم المبادرة فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والفيوم وجارى تنظيم المبادرة فى محافظات أخرى منها محافظة البحيرة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات الجديدة بجميع مراكز المحافظة.

مضيفا انه تم تنفيذ عدة مبادرات للشباب خلال الفترة الأخيرة لرفع مستوى وعى الشباب وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية ومنها مبادرة وعى نحو مجتمع أمن ومستقر والتى تم تنفيذها بمراكز الشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة انه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بمبادرة " "صحتك بالدنيا" والتى سيتم تدشينها اليوم الاربعاء بوحدة الطب الرياضي بمدينة دمنهور.