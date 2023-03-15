اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق زهراء المعادى

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:57 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق زهراء المعادى حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الزهراء إتجاه محور الأوتوستراد بنطاق المعادى  وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة بالطريق نطاق المعادى بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم 3 سيارات وانقلاب أحدهم وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 

أمن القاهرة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق المعادى



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