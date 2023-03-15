إصابة شخصين سقط عليهما عامود إنارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخصين بإصابات متنوعة، إثر سقوط عامود إنارة عليهم أثناء خروجهم من سيارة فجأة قرب شركة كهرباء بمنطقة دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، حيث استوقفوا السيارة وأثناء خروجهم منها فوجئوا بإختلال عامود كهرباء وسقوطه فوقهم، وعلى الفور، وتم نقل المصابين ل مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كاتتشرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا، يفيد إصابة شخصين بإصابات متنوعة بعد سقوط عامود إنارة عليهما، أثناء نزولهم من أحد السيارات، أمام شركة الكهرباء بمنطقة دمو.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي، بدائرة المحافظة ووجود متوفي ومصاب، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن يدعي محمد ع أ ، 52 سنة، ومقيم حلوان، وإصابة أحمد م ج 39 سنة، ومقيم حلوان وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري عند مدخل منشأة عبد الله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 2 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

وكان 4 طلاب نزلوا الي بحر يوسف، بقرية هوارة بمحافظة الفيوم، وفجأة تعالا صرخاتهم وسمعهم الأهالي بالقرية، وهرعوا إليهم وتمكن الأهالي من إنقاذ 3 منهم، بينما تعرض الرابع للفرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة، وتم نقل جثة الطالب الي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية السليين بدائرة مركز شرطة سنهور، ووجود عدد من المصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.