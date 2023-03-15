أضرار عدم نظافة الأسنان.. يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب

كتبت رانيا عامر

تعتبر نظافة الأسنان عامل أساسي في الروتين اليومي لدى الأشخاص، إذا كان يريد الشخص تقليل خطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن في حالة عدم تنظيفها يحدث تورم اللثة، وتسوس الأسنان، مما يؤدي إلى إزالتها فيما بعد، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

أوضحت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بجامعة هيروشيما في اليابان، أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام أمر أساسي عندما يتعلق الأمر بنظافة الفم، ويمنع هذا مشاكل مثل التسوس وأمراض اللثة، كما أنه يعزز من صحة القلب.

أضرار عدم تنظيف الأسنان

- التهاب اللثة

- العادات السيئة لصحة الفم

- التدخين

- التغيرات الهرمونية، مثل تلك المتعلقة بالحمل أو انقطاع الطمث

- التغذية غير الكافية، بما في ذلك نقص فيتامين C

- بعض الأدوية التي تسبب جفاف الفم أو تغيرات اللثة

- تورم اللثة أو انتفاخها

- لثة حمراء زاهية، حمراء داكنة أو أرجوانية

- شعور بألم عند لمس اللثة

- لثة تنزف بسهولة

- رائحة الفم الكريهة

- صديد بين الأسنان واللثة

- فقدان الأسنان

- مضغ مؤلم

- مساحات جديدة تتطور بين الأسنان

ويمكن أن يساعد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا في الوقاية من التهاب اللثة.