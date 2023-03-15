أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. هبوط فى مؤشرات البورصة المصرية وارتفاع صادرات الأسمدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة لعل أبرزها تطورات أداء بورصة مصر وكذلك تحرك أسعار الذهب في الأسواق لمستويات تاريخية عند 1930 جنيها للجرام من عيار 21.
أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب ارتفاع قرابة 30 جنيها قبل قليل وذلك عقب هبوط إلي 1900 جنيها للجرام وسجل الذهب في السوق 1930 جنيها الآن وهي أعلي قمة تاريخية للذهب بالسوق المصري بسبب ارتفاع الطلب على الذهب ومخاوف من خفض مرتقب لسعر العملة المحلية وسط طلب متنامي على تدبير الدولار.
وبلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها للجرام وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 2206 لأول مرة والجنيه الذهب سجل 15440 جنيها لأول مرة أيضا.
تحليل سوق الذهب العالميانخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون.
وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.
تراجع مؤشرات البورصة
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة.
ارتفاع صادرات الأسمدة
كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.
وتصدرت فرنسا قائمة أعلى عشر دول استيراداً للأسمدة من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 325.1 مليون دولار، ثم البرازيل 250.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 223.2 مليون دولار، ثم الهند 207.1 مليون دولار، ثم رومانيا 151.2 مليون دولار، ثم اليونان 117.3 مليون دولار، ثم تركيا 108.3 مليون دولار، ثم اسبانيا 98.6 مليون دولار، وأخيراً بنجلادش 95.8 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة