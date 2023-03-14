جهاز الإحصاء يوضح أبرز مسببات الحرائق عام 2022.. وأعقاب السجائر فى الصدارة

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات التقرير السنوى لحوادث الحريق في مصر عام 2022، أهم المسببات الرئيسية للحريق خلال تلك الفترة، وجاء على رأسها النيران الصناعية "أعقاب السجائر- أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ" بعدد 14 ألف و479 حادثة بنسبة 29.3%، يليه الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9 آلاف و407 حادثة بنسبة 19.1% من إجمالي مسببات الحريق.

وأضاف التقرير السنوى، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأرض الفضاء "القمامة والمخلفات" جاءت في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 21 ألف و500 حادثة بنسبة 43.6%، يليها المبانى السكنية بعدد 17 ألف و29 حادثة بنسبة 34.5% من إجمالي حوادث الحريق، وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5 آلاف و840 حادثة بنسبة 11.8%، يليها محافظة الجيزة بعدد 4 آلاف و157 حادثة بنسبة 8.4%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 104 حادثة وبنسبة 0.2% من إجمالي حوادث الحريق .

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهر مايو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بعدد 6147 حادثـة بنسبة 12.5%، يليه شهر يونيو بعدد 4981 حادثة بنسبة 10.1% وأخيراً شهر فبراير بعدد 3133 وبنسبة 6.3% من اجمالي حوادث الحريق .

وبلغ عدد المتوفين من ضحايـا حوادث الحريق 203 متوفى عام 2022 مقابل 252 متوفى عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.4% عن عام 2021، بلغ عدد المصابين 855 مصاب عام 2022 مقابل 824 مصاب عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8% عن عام 2021.