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"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:44 ص
"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان صاروخ باليستى - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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أفادت وكالة "يونهاب"، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طبيعته مجهولة باتجاه بحر اليابان.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الإطلاق.

وهذا ثاني إطلاق خلال 24 ساعة، حيث أطلقت صاروخين مجنحين استراتيجيين من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم أمس الأحد في احتجاج واضح على إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة دورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية، أن الصاروخين تم إطلاقهما من غواصة "8.24 يونغ أونغ" قبالة خليج كيونغبو في البحر الشرقي في تدريبات إطلاق تحت الماء فجر الأحد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا مجنحا من غواصة.

 


كوريا الشمالية

صاروخ باليستى

بحر اليابان

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