يمكن رؤيتها من الفضاء.. كتلة أعشاب بحرية ضخمة تهدد شواطئ فلوريدا

كتبت ريهام عبد الله

قال علماء إن كتلة أعشاب بحرية عملاقة كبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء تهدد بتحويل الشواطئ على طول ساحل خليج فلوريدا إلى مستنقع لونه بني، وأفادت شبكة إن بي سي نيوز، أن أزهار السرجسوم التي يبلغ عرضها 5000 ميل، والتي يُعتقد أنها الأكبر في التاريخ حيث تبلغ ضعف عرض الولايات المتحدة، تنجرف بشكل ينذر بالسوء نحو ولاية صن شاين كما أنها تلوث المياه، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ومن جهته، قال بريان لوبوينت، أستاذ الأبحاث في معهد هاربور برانش لعلوم المحيطات بجامعة فلوريدا أتلانتيك، "إنه أمر لا يصدق، ما نراه فى صور الأقمار الصناعية لا يبشر بالخير لسنة شاطئية نظيفة".



صور توضح نمو الأعشاب البحرية

الأعشاب غير مضرة فى الغالب

وتعتبرأعشاب البحر السميكة غير ضارة في الغالب لأنها تنجرف بين الساحل الغربي لأفريقيا وخليج المكسيك، بل إنها توفر موطنًا لبعض الكائنات البحرية وتمتص ثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، يمكن أن تسبب الفوضى بالقرب من الشاطئ، حيث تمنع الضوء من الوصول إلى الشعاب المرجانية وتؤثر سلبًا على جودة الهواء والماء مع تعفن الأعشاب البحرية.

قال لابوينت، إن الأكوام الضخمة من الأعشاب عادة ما تغمر الشواطئ في جنوب فلوريدا في مايو، لكن الطحالب تغمر بالفعل الشواطئ في كي ويست.

ومن ناحيته، قال بريان بارنز، أستاذ باحث مساعد في كلية العلوم البحرية بجامعة جنوب فلوريدا، لشبكة إن بي سي نيوز إن السرجسوم يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة حتى في المياه الساحلية، وقال :" يمكن أن تغرق المراسي بالكامل ولا تستطيع القوارب الإبحار من خلالها، يمكن أن يهدد حقًا البنية التحتية الحيوية".