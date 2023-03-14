اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 06:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التخطيط لـ"التاسعة": المشروع القومى للأسرة يحافظ على خصائصها وصحتها

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:13 م
وزارة التخطيط لـ"التاسعة": المشروع القومى للأسرة يحافظ على خصائصها وصحتها الدكتور محمد العقبى
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الدكتور محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومى للأسرة وهو أحد المشروعات التى تعمل على تحسين خصائص القضايا السكانية، يعتمد على تمكين المرأة المصرية وتوفير فرص عمل لها وحملات توعية وتثقيف للأسرة المصرية من ضمنها توفير حوافز إيجابية لها.
 
وأضاف محمد العقبى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن المشروع يشجع على إنجاب طفلين فقط، وتم الإعلان عن توفير 1000 جنيه سنويا يتم إدخاره للسيدة التى تشترك فى البرنامج وصرف المبالغ بفوائدها عن سن الـ 45 سنة.
 
تابع محمد العقبى، تم وضع معادلة بالتعاون مع وزارة المالية أن كل سيدة تدخل البرنامج يتم وضع 1000 جنيه فى وعاء إدخارى لها، وهى من سن 20 سنة لـ 45 سنة والتى ستحصل على 62 ألف و500 جنيه، موضحا أنه لا تتحمل السيدة أى مبالغ ولكن تتوجه لتسجيل بياناتها وأن تثبت أنها متزوجة وأن عمرها 21 سنة وأنجبت طفلين فقط وتلتزم بالكشف الدورى وعدم الإنجاب أكثر من ذلك.
 
أوضح محمد العقبى أن البرنامج يعمل على تحسين أوضاع وخصائص الأسرة المصرية ودعم وحافظ إيجابى للأسرة والمرأة المصرية من أجل أن تحسن تربيتهم وتحافظ على صحتهم.
 
 
 
 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشروع القومى للأسرة

القضايا السكانية

تمكين المرأة

توفير فرص عمل

حوافز



الموضوعات المتعلقة

وزارة التخطيط تعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومى

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:12 م

وزارة التخطيط تستعرض رحلة جائزة مصر للتميز الحكومى وتعلن فئات الجوائز

الثلاثاء، 14 مارس 2023 08:22 م

وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 23-2024

الخميس، 09 مارس 2023 12:12 م

وزارة التخطيط: مصر من أوئل الدول بالمنطقة من حيث تمويل شركاتها الناشئة خلال ديسمبر 2022 بقيمة 45,7 مليون دولار لـ677 شركة.. وتوفر 46 ألف فرصة عمل وقطاع التكنولوجيا الزراعية فى المركز الأول لجذب الاستثمارات

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:00 م

"خدمات مصر" على أرض أسوان.. مصالح حكومية جماهيرية بأحدث الأنظمة المتطورة.. الأهالى: لا وجود للزحام والروتين المعتاد والخدمة لا تستغرق 10 دقائق.. ومسئول وزارة التخطيط: يوفر 33 خدمة و45 فرصة عمل.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة