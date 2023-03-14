وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك بورش عمل حرفية برعاية القومى للمرأة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، أن الوحدة شاركت المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة صابرين مقررة الفرع بالمحافظة فى زيارة مدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت لتفقد الدورات التدريبية وورش العمل الحرفية المقامة ضمن برنامج تنمية الأسرة المصرية برعاية المجلس القومى للمرأة ، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكدت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، على عمل العديد من المعارض المختلفة للمنتجات ومساندة المتميزات منهن للتواجد في سوق العمل لتمكينهم اقتصادياً، حيث يأتى ذلك بتكليف من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، وحضر اللقاء الطاهر عبد الحميد مدير إدارة أرمنت وعضوات المجلس هدي عبد المريد وفاطمة عبادي الطيري.

وقد أشادت الدكتور صابرين عبد الجليل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، بإنتاج السيدات والفتيات المشاركات بالورشة من الحرف المختلف مثل الرسم والتطريز وأعمال الكروشية والجلود وغيرها من الحرف اليدوية وبعض الصناعات الغذائية كالمخلالات، كما وعدت السيدات بمزيد من التدريبات وفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع محافظة الأقصر متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص.

فيما شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، في إطلاق مبادرة «دور على الخير» الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "اللجنة العامة لسيدات الأعمال"، حيث تستهدف المبادرة تشجيع المواطنين القادرين على شراء ما يتيسر لهم من سلع ومنتجات غذائية عينية، وتركها بمكان يخصص لذلك لتوفيرها للمواطنين غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقام فريق عمل المبادرة بقيادة المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة الفرع بالمحافظة، وحضور مناوب الفرع المهندسة أماني مدني، والدكتورة عفاف أحمد ممثلا عن اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بالمرور على السلاسل والمحال التجارية والأسواق والمخابز التي تم إطلاق فعاليات المبادرة بها.