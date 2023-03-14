وثيقة ملكية الدولة تدعم الاستثمار.. وتدشين أحدث مصنع لفلنكات القطار السريع.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم تأثيرات وثيقة سياسة ملكية الدولة على دعم الاستثمار وذلك خلال النرة الاقتصادية لتليفزيون اليوم السابع، حيث تعد خطوة قوية، نحو تعظيم أصول الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام من خلال السعي إلي استثمارها بشكل أفضل وأمثل بما يحقق الفائدة المرجوة على الاقتصاد الوطنى ، ويعزز معدلات النمو الاقتصادى وسط أوضاع اقتصادية عالية غير مستقرة لا سيما ان قطاع الاعمال العام يمتلك أصول تربو على تريليون جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية.

وبموجب الوثيقة تم تحديد العديد من الصناعات والأنشطة التى ستتخارج منها الدولة نحو 70 نشاطا ،بما يمكن القطاع الخاص من استغلال تلك الأنشطة التي تتضمن أصول كبيرة وتعظيمها،

وبطبيعة الحال فإن ضخ استثمارات، سيؤدى إلى العديد من النتائج أبرزها تطوير وتحديث المصانع ، وثانيا زيادة الإنتاج وثالثا زيادة الصادرات، ورابعا زيادة رواتب ومكافآت العاملين ، وخامسا تدعيم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد بشكل كبير وسادسا المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ،وسابعا خفض البطالة من خلال تشغيل عمالة جديدة.

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، أولًا رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وبحسب نص الوثيقة فان شركات قطاع الاعمال العام ستتخارج من أنشطة متنوعة منها عدد من الأنشطة فـي قطاع الزراعة، مثل: المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية، والاستزراع السمكي والأحياء المائية، وأنشطة التشييد والبناء، مثل: تشييد البنايات مع استمرار

الدولة فـي الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة وتشغيل المشروعات، علاوة على أنشطة فـي قطاع الوساطة المالية، مثل: التأمين التجاري، والأنشطة المساعدة للخدمات المالية حيث تم بالفعل الإعلان عن طرح شركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين في البورصة.

كما ستتخارج شركات قطاع الاعمال العام من المجازر، ومن أنشطة من الصناعات الكيماوية، مثل: صناعة الأحبار والبويات والدهانات، وصناعة الورق والكرتون، والبلاستيك والمطاط، وصناعة الكاوتش، والبطاريات، والراتنجات والغراء، والزجاج والألياف الزجاجية والفايبر جلاس، علاوة على أنشطة من الصناعات النسيجية، مثل: الحرير الصناعي، وصناعة الملابس والتريكو، وصناعة السجاد والموكيت، وصناعة الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات بجانب أنشطة من صناعات الطباعة والتغليف، مثل طباعة وتجليد الكتب، والطباعة التجارية، والكتب الدراسية، وصناعة وطباعة الكرتون المضلع.

كما استعرض عبد الحليم سالم انتهاء الحكومة مؤخرا من تدشين أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو مصنع المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" بعد إجراء كافة الاختبارات، وتحمل الفلنكات ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث انتهت بالفعل عمليات التشغيل التجريبى لإنتاج فلنكات السكك الحديدية، بعد الانتهاء من تركيبه في ارض المعصرة.

وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن المصنع الجديد الوارد من إيطاليا بأحدث تكنولوجيا عالمية لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، بدأ بالفعل في الإنتاج بكامل طاقته وعلى مدار ال 24 ساعة ، لتلبية كافة احتياجات السكك الحديدية والمترو.