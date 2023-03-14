اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيرميس: تأثير محدود لأزمة بنك سيليكون فالى على شركاتنا التابعة

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:58 م
هيرميس: تأثير محدود لأزمة بنك سيليكون فالى على شركاتنا التابعة المجموعة المالية هيرميس
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، في بيان للبورصة، إن محفظة شركة "إي إف جي-أي في للتكنولوجيا المالية"، وهي شركة استثمار لدى شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة التابعة للشركة الأم، والتي تمتلك فيها نسبة 50% بشكل مباشر وغير مباشر، تأثرت نتيجة أزمة بنك سيلكون فالي، من خلال شركتين من شركات المحفظة التابعة لها، والتي تمتلك في أحداهما نسبة 1.3%، والأخرى توفر لها تمويل بقيمة 391 ألف جنيه مصري، وبلغ تأثر الشركتان 200 ألف دولار فقط.
 
وبلغت إيرادات المجموعة المالية هيرميس 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 95%، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، ومصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022، ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لمختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة خلال نفس الفترة.
 
وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 716 مليون جنيه، بينما تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 5% ليصل إلى 337 مليون جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع الضرائب وحقوق الأقلية الناتجة عن إضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة.

هيرميس

سيليكون فالي

سيليكون فالي بنك

المجموعة المالية فاينانس



الموضوعات المتعلقة

المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة «أبراج لخدمات الطاقة» بقيمة 244 مليون دولار أمريكي

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:55 ص

المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وهي أكبر عملية طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية

الإثنين، 13 مارس 2023 10:31 ص

المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثانى بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقارى

الخميس، 09 مارس 2023 11:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة