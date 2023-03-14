ندوة بعنوان "مخاطر الهجرة بشكل عام وغير الشرعية بشكل خاص" بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت أسرة طلاب من اجل مصر ب جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان "مخاطر الهجرة بشكل عام والغير شرعية بشكل خاص" بكلية التربية النوعية اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب، المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من اجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس منسقي أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة.

رحبت الدكتور أماني شاكر، بالضيوف، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الجامعة، وأشادت بأنشطة أسرة طلاب من أجل مصر وما تبذله من جهد ملموس بالجامعة، وتشجيع للطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية وجودة النشاط الطلابي الذي يزيد من مستوى الوعي الفكري والثقافي للشباب.

وأشار الدكتور رشدي العدوي، الى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

حاضر بالندوة الدكتور طارق عطية عبد الرحمن، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، واستهل حديثه عن الهجرة غير الشرعية، بأنها رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به، إذ يواجه المهاجرون بدايةً خطر الإمساك بهم من قِبل حرس الحدود، وبالتالي التعرُّض للمساءلة القانونية والحبس ومواجهة مصير مجهول، سواء من الدولة التي خرج منها هذا المهاجر أم من الدولة التي سيذهب إليها، وذلك لأنه يجهل تمامًا ما قد يواجهه في طريقه من أخطار سواء أكان العبور برًا أم بحرًا، ويجهل أيضًا مصيره هناك في تلك الدولة التي ينوي الهجرة إليها.

وأشار الى أنه لا يعني ضيق العيش وعدم توافر الفرص المناسبة تعريض الحياة للخطر، وذلك لأنّ الهجرة غير الشرعية طريقة غير نظامية للخروج، كما أن الشباب يواجهون فيها كل مجهول، وهذا يُعرّض حياتهم للخطر وأحيانًا الموت، وعدم ضمان إيجاد تلك الفرصة التي تسعى نحوها كثيرًا فتبوء هجرته بالفشل وتُواجه مصيرًا لا يمكن التنبؤ به، فينبغي السعي نحو فرص أخرى سواء داخل البلد أم خارجه، واتباع الطرق النظامية للسفر، فلعلّ الله يعطيك مبتغاك دون تعريض نفسك للخطر.