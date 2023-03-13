انطلاق مبادرة "تميز المعلم" داخل كلية التربية جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفد مشروع «تميز المعلم - مصر» ،TEL والذي ضم كل من الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، واستشاري مشروع تميز المعلم، والدكتور مجدي بخيت، والمهندس أحمد سالم، أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسوزان حامد، مسؤول المتابعة والتقييم بالمشروع .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتور محمود عبد العزيز، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

أكد رئيس الجامعة ،خلال اللقاء، أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية تطوير العملية التعليمية وبناء قدرات ومهارات ومعارف المعلمين، لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مشيراً الي أن جامعة كفر الشيخ تعمل دائماً على موائمة برامج إعداد الطلاب مع جهود الإصلاح الوطنية، ومتطلبات المرحلة الحالية في تطوير المنظومة التعليمية، ووضع المناهج الجديدة التي تواكب متطلبات العصر الحديث، لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

وأعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع جامعات مصر في تحسين جودة تعليم المعلمين في الجامعات المصرية، وبناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بالإضافة إلي دعم عملية تعلم الطالب والنهوض بإصلاح التعليم، مؤكدًا علي تطلع جامعة كفر الشيخ إلى المزيد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة التعليمية في مصر.

وأشار الدكتور حازم راشد إلى أن مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC)، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ50 مليون دولار، وتضم المبادرة كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن المشروع قد بدأ في أبريل الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى أبريل 2027.

عقب ذلك توجه الوفد لكلية التربية وكان فى استقباله الدكتور رجاء فؤاد غازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أميرة عبد السلام زايد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية ومدير وحدة القياس والتقويم، ومدير وحدة الخريجين، ومدير وحدة الجودة، وبعض أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية، لتبادل الحوار المثمر مع اللجنة حول استعداد الكلية لمثل هذا المشروع.

كما تفقد الوفد معامل قسم تكنولوجيا التعليم، ومعمل قسم علم النفس و قاعة التدريس المصغر، وفى نهاية اليوم تم عقد اجتماع مع رؤساء الأقسام التربوية داخل مكتب عميد الكلية، وتناول اللقاء سبل دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية، وإقامة شراكات بين الجامعات الأمريكية والمصرية، واستحداث برامج للحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا، لمعلمي الصفوف الابتدائية بالجامعات المصرية ،هذا إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتخطيط وإدارة وتطوير إعداد المعلم.