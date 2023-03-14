رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين مديرين عموم جدد

أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارات جديدة لمديرين عموم جدد بعدد من الإدارات بالادارة العامة للجامعة، في إطار النهوض بالجامعة وتحقيق أفضل قدر ممكن من التناغم بين كافة الإدارات في سبيل النجاح بمنظومة العمل.

وشمل القرار كلا من" المحاسب على عبد الحليم صدقة مديرًا عاما للإدارة العامة للإحتياجات المشتريات والمخازن بالجامعة، أيمن محمد بدر مديرًا عاما للإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية للجامعة التخطيط والمتابعة، صفاء محمد الدهشان للقيام مديرًا عاما لشئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، همت محمد الوراقي مديرًا عاما للمشتريات والمخازن بالمستشفيات الجامعية، وندب على عمر النوة للقيام بمدير إدارة المكتب الفني بمكتب أمين عام الجامعة.

كان رئيس الجامعة قد عقد في وقت سابق اجتماع بمجلس إدارة المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة بحضور أعضاء المجلس الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة الدكتورة مها فخرى المدير التنفيذى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أشاد رئيس الجامعة بالدور الهام لمركز التطوير المهنى والذى يهدف منذ إنشائه إلى سد الفجوة بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل ومدى تلبية المناهج التعليمية لهذه المتطلبات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، ودرجة استعداد الخريجين الجدد لمواكبة هذه التكنولوجيا المطلوبة بسوق العمل وذلك من خلال تنمية قدرات الطلاب وتقديم خدمات الإرشاد المهنى لهم لزيادة فرصهم بسوق العمل، حيث قدم المركز خلال ثلاث أعوام خدمات تدريبية ومنح مجانية، وتدريبات تخصصية وخدمات توظيف ل عشرة آلاف وتمنمائة طالب وخريج حتى الآن.

وناقش رئيس الجامعة أوجه التطوير المطلوبة فيما يتعلق بمهارات ومعارف ومتطلبات الطلاب والخريجين، والتأكيد على أهمية تعريف الطلاب بالوظائف والتخصصات المستحدثة على سوق العمل، والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية وتدريبهم على اختيار الأنسب لدراستهم وقدراتهم.